Volnei reforça UD Oliveirense por empréstimo do Estoril

A UD Oliveirense confirmou esta terça-feira a chegada do central Volnei Feltes para reforçar o plantel às ordens de Fábio Pereira. O brasileiro, de 22 anos, chega cedido pelo Estoril até ao final da presente temporada.Produto da formação do Internacional de Porto Alegre, o central chegou em 2020/21 a Portugal pela porta dos canarinhos, tendo atuado apenas na formação sub-23 do clube, onde venceu a Liga Revelação e a Taça Revelação. Na época transata, voltou a conquistar os mesmos títulos na formação secundária do Estoril, marcando cinco golos em 17 jogos, mas teve também a oportunidade de se estrear na equipa principal, na qual fez cinco partidas.Na sua terceira época em Portugal, o central muda-se para Oliveira de Azeméis, juntando-se a Rodrigo Borges, Pedro Marques e Iago Reis como opções para o eixo da defesa.