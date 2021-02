Wilson Kenidy é reforço da UD Oliveirense

O extremo Wilson Kenidy é cara nova da UD Oliveirense. O angolano chega proveniente do Cova da Piedade, constituindo de ora em diante mais uma opção para o sector ofensivo da equipa comandada pelo técnico Raúl Oliveira. Na primeira metade da época, o jogador, de 27 anos, marcou um golo em 10 jogos.





Com passagens nas camadas jovens de Casa Pia e Belenenses, Kenidy teve ainda mais duas passagens pelos casapianos no seu trajeto sénior, assim como uma meia temporada no Louletano. Lá fora, cumpriu três épocas no Chipre, defendendo as cores do DOXA.