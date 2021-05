Cassiano gerido com pinças para o Vilafranquense

A condição física do ponta-de-lança Cassiano tem sido gerido com minuciosa atenção por parte do departamento médico do Vizela, tendo em vista a receção, do próximo sábado, ao Vilafranquense.





Recorde-se que o melhor marcador da Liga Sabseg, com 16 golos, distinguido como melhor jogador da competição do mês de abril, começou o jogo de Penafiel no banco. Diogo Ribeiro foi o titular no centro do ataque dos minhotos.