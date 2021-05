Guarda-redes do Vizela convocado pela Guiné-Bissau para particular com Cabo Verde

O guarda-redes Manuel Baldé, do Vizela, recém-promovido à primeira liga portuguesa, foi esta segunda-feira convocado pela primeira vez para representar a Guiné-Bissau no jogo particular no próximo dia 11 de junho, em Bissau, contra Cabo Verde.

O anúncio da convocação de Manuel Baldé, de 18 anos, foi feito pelo selecionador guineense de futebol, Baciro Candé, em conferência de imprensa na qual divulgou os 25 jogadores para o jogo contra Cabo Verde.

Além de Baldé, foi ainda convocado, também pela primeira vez, o igualmente guarda-redes Maurice Gomes, de 23 anos, que joga na Spal, da segunda liga de Itália.

Baciro Candé ainda convocou pela primeira vez os avançados Panucci Camará, que evolui no Plymouth Argyle, de Inglaterra, David Gomis, do Clermont Foot de França, e o defesa Basil Suleimane Camará, do Tec Tiel, dos Países Baixos.

Entre os ausentes nas convocatórias habituais de Baciro Candé destacam-se o médio Pelé, do Rio Ave, o defesa Nanu do FC Porto e o avançado Piquete Djassi, que alinha nos egípcios do Al-Shoalah.

O jogo entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde, a realizar no dia 11 de junho no Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau, enquadra-se nos preparativos das duas seleções lusófonas para os respetivos compromissos no âmbito do apuramento para o campeonato do mundo de futebol, a disputar em 2022 no Qatar.