Musa Yahaya é reforço para o lado direito da defesa do Vizela

Último dia de mercado com várias novidades no Vizela. Já após ter sido confirmado o ingresso de Mosevich por empréstimo do Argentinos Juniors, os vizelenses asseguraram a contratação de Musa Yahaya, jovem nigeriano de 22 anos.





Apesar do negócio ainda não ter sido oficializado, o nome de Musa Yahaya surgiu na lista de reforços apresentada pela Liga Portugal às 19 horas. Nos minhotos, o ex-FC Porto B vai lutar por um lugar no onze com Koffi.Depois de dar nas vistas no seu país, ao serviço da Mutunchi Academy, Musa Yahaya passou pelas camadas jovens do Tottenham e do Celta de Vigo e pelo Ferroviário de Maputo antes de rumar a Portugal. No nosso país representou o Portimonense e a equipa B do FC Porto, esta últimas durante quatro temporadas.