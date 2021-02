Raphael Guzzo reforça meio-campo do Vizela

Já se encontra em Vizela para assinar pelo atual 4º classificado da Liga Sabseg. Raphael Guzzo, ao que Record apurou, vai reforçar a equipa orientada por Álvaro Pacheco, deixando o Chaves, clube que representou na última temporada e meia, naquela que foi a sua terceira passagem pelos transmontanos.





Guzzo fez 12 partidas esta época com a camisola dos flavienses e vem suprir uma necessidade no miolo dos vizelenses, sobretudo após a grave lesão de Evrard Zag. O Chaves já anunciou, de resto, a rescisão do médio.