Benfica-P. Ferreira, em direto: já há onze das águias

Svilar; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Yuri Ribeiro; Alfa Semedo, Krovinovic e Gedson; Zivkovic, João Félix e Seferovic.Suplentes: Bruno Varela, Gabriel, Pizzi, Cervi, Rafa, Castillo e JonasCarlos Henriques, Medeiros, Rui Correira, Marcos Valente e Paulo Henrique; Vasco Rocha e Christian; Andrezinho, Fatai e Ayongo; Tanque.Suplentes: Marco, Baixinho, Bruno Santos, Pedrinho, Uilton, Diaby e AyongoAntónio Nobre, árbitro da AF Leiria, foi o escolhido para dirigir o encontro que está agendado para as 20h15.André Leão, Nininho e Barnes Osei ficam de fora por lesão.Será com este onze que o Paços de Ferreira vai tentar vencer no Estádio da Luz: Carlos Henriques, Medeiros, Rui Correira, Marcos Valente e Paulo Henrique; Vasco Rocha e Christian; Andrezinho, Fatai e Ayongo; Tanque.O treinador Vítor Oliveira criticou o calendário e assumiu que vai fazer muitas mudanças no onze titular, mas deixou uma mensagem de confiança. "Alguns jogadores vão ficar aborrecidos por não irem à Luz, mas também sei que há outros que nunca jogaram na Luz e vão gostar muito de lá ir. Vamos discutir o resultado", prometeu o treinador.Pela frente, as águias vão ter um emblema pacense que pretende surpreender, apesar do principal objetivo da equipa ser o regresso à Liga NOS. De qualquer forma, após o nulo no primeiro encontro da Allianz Cup, diante do Aves, em caso de triunfo, os castores ficariam bem posicionados para discutir a passagem às meias-finais.Apesar de deixar alguns dos pesos pesados de fora, Rui Vitória sublinhou a total confiança que tem na equipa que irá entrar em campo: "Os jogadores sabem a importância deste jogo. Vamos encará-lo com o objetivo de ganhar, mas também queremos fazer a ligação entre o jogo do último sábado, este e o do próximo sábado [em Setúbal]. Pela postura que têm tido nestes últimos dias, os jogadores que tenho à disposição dão garantias de irem para o jogo com a convicção de que vamos ganhar", assinalou.Salvio e Ebuehi continuam de fora a recuperar de lesão, embora o argentino já deva ser opção novamente diante do V. Setúbal, no sábado.O treinador benfiquista convocou ainda mais oito jogadores: Varela, Rúben Dias, Gedson, Pizzi, Rafa, João Félix, Jonas e Castillo.Desta forma, as águias deverão entrar em campo com o seguinte onze: Svilar, André Almeida, Conti, Jardel e Yuri Ribeiro; Alfa Semedo, Gabriel e Krovinovic; Zivkovic, Cervi e Seferovic.É com esse objetivo que Rui Vitória preparou esse encontro, mesmo que esteja a ponderar várias mudanças naquele que é o onze habitual.Depois de ter vencido o Rio Ave, em caso de vitória, as águias ficam a um passo de carimbar a passagem às meias-finais da prova.