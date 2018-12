Aves-Benfica, em direto: águias só precisam de um empate

O Benfica e o Aves decidem hoje a liderança do grupo A da Allianz Cup e quem segue em frente para a final-four da competição. Para acompanhar em direto!Neste momento, a equipa da Luz encontra-se em vantagem no agrupamento, com seis pontos, seguido da equipa liderada por José Mota, com quatro, pelo que às águias basta o empate para carimbar o apuramento.De qualquer forma, o técnico do emblema da Vila das Aves já prometeu que irá fazer tudo para levar a melhor sobre as águias: "Vai ser difícil, mas acreditamos que é possível ultrapassar este adversário. A nossa intenção é termos cuidados em termos defensivos, perante um Benfica muito forte e, quando tivermos bola, tentar jogar em todo o retângulo. Vamos ter as nossas oportunidades, depois é importante que possamos ser eficazes", sublinhou o técnicoPara superar o Benfica, José Mota não deverá apresentar muitas alterações naquele que tem sido o onze habitual. Assim, perante a ausência do lesionado Diego Galo, o Aves deverá apresentar-se da seguinte forma: Beunardeau, Rodrigo, Ponck, R. Defendi e Vítor Costa; Falcão, R. Oliveira e Vítor Gomes; Amilton, Nildo e Mama Baldé.Já Rui Vitória, técnico benfiquista, assumiu que irá efetuar algumas alterações na equipa titular, mas, frisa, pouco "substanciais". "Seremos incisivos sobre uma ou outra posição, mas não vou dizer quais são. Estamos a falar de homens e não gosto de estar com antecedência a falar disso antes de falar com os meus jogadores. Vamos com cabeça sabendo o que temos de fazer, frente a um Aves muito motivado", enalteceu.O técnico ribatejano que deverá voltar a contar com Salvio, extremo que está de regresso às opções quase dois meses depois, mas de fora ficam ainda os lesionados Rafa e Ebuhei.Na equipa inicial, as mudanças deverão verificar-se em todos os setores, começando logo pela baliza: Svilar, André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Yuri Ribeiro; Alfa Semedo, Gedson e Krovinovic; João Félix, Zivkovic e Seferovic.Numa partida agendada para as 21h15, no Estádio do CD Aves, o juíz da partida será Fábio Veríssimo, da AF Leiria.Apesar da hora tardia, a expectativa é que as bancadas do reduto do Aves fiquem muito perto de encher.