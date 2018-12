Rio Ave e P. Ferreira despedem-se com empate

Num encontro entre duas equipas que já estavam afastadas à partida de qualquer chance de apuramento para a a final four da Allianz Cup, Rio Ave e Paços de Ferreira não passaram de um empate (1-1), despedindo-se desta forma sem qualquer triunfo da prova.Miguel Rodrigues, à passagem dos 31 minutos, adiantou os pacenses no marcador com um autogolo, mas a formação da casa conseguiu a resposta já no segundo tempo, por intermédio de Galeno, aos 52'. Antes do final, Marcos Valente ainda foi expulso aos 67', mas o marcador não mais mexeu.Consulte o direto do jogo