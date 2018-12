Feirense-Sporting, em direto: fogaceiros só precisam de empatar e leões têm de ganhar

ONZE OFICIAL DO SPORTING: Salin; Ristovski, Coates, Mathieu e Acuña; Petrovic, Miguel Luís e Bruno Fernandes; Diaby, Raphinha e Bas DostO Feirense deve atuar com Bruno Brígido, Tiago Mesquita, Briseño, Philipe Sampaio e Vítor Bruno; Cris, Babanco e Crivellaro; Sturgeon, Tiago Silva e Edinho.No Sporting é expectável que Marcel Keizer escolha o seguinte onze: Salin, Ristovski, Coates, Mathieu e Acuña; Gudelj, Miguel Luís e Bruno Fernandes; Raphinha, Diaby e Bas Dost.Luís Maximiano, Diogo Sousa, Bruno Gaspar, André Pinto, Jefferson, Petrovic, Mané e Jovane também foram convocados.O treinador dos fogaceiros entende que a passagem à final four é um "prémio merecido". "O campeonato é, de longe, a nossa prioridade, mas temos este jogo com o Sporting e podemos festejar um feito único na Allianz Cup. Estar nos quatro finalistas era um motivo de orgulho e, no fundo, um prémio para quem tão bons resultados tem conseguido nesta prova. Mas, mais do que falar, agora temos de começar a fazer", afirmou Manta.Os leões, recorde-se, são os detentores do troféu. A época passada, a equipa de Jorge Jesus venceu a competição derrotando o V. Setúbal na final, nos penáltis.O último jogo do Sporting na Allianz Cup não se pode dizer que seja de boa memória. Além da derrota com o Estoril (2-1), em Alvalade, José Peseiro deu o lugar a Tiago Fernandes no comando técnico da equipa. O interino efetuou três jogos antes da chegada de Marcel Keizer.No Feirense, Edson Farias e João Silva estão lesionados e não fazem parte das escolhas de Nuno Manta.Para este jogo, Keizer tem cinco elementos lesionados: Renan, Battaglia, Wendel, Nani e Montero. Já Viviano, Lumor, Misic e Castaignos foram preteridos por opção.Salin será o dono da baliza, substituindo Renan, e Raphinha deve regressar à titularidade. Diaby e Jovane Cabral têm o lugar em risco no onze.Refira-se que Francisco Geraldes e Luiz Phellype, dois reforços de inverno, só podem ser opção em janeiro, quando o mercado reabrir. O médio e o avançado apontam, por isso, ao jogo com o Belenenses, dia 3.Marcel Keizer estudou o adversário e sabe das dificuldades que a equipa vai encontrar. "Parece-me que estão a jogar bem. Jogam muito bem em contra-ataque, saem com muitos jogadores. Têm qualidade com a bola nos pés e, por isso, teremos de ser muito bons", afirmou o holandês.O treinador salientou ainda a vontade de voltar aos bons resultados após a derrota em Guimarães, para o campeonato. "Depois de perder, ainda queres mais ganhar o jogo seguinte. Para nós é importante vencer. Mas quando és treinador ou jogador no Sporting tens de ganhar todos os jogos", considerou.As duas equipas já se defrontaram esta época, em Alvalade. O Sporting venceu com dificuldade por 1-0, com um golo de Jovane Cabral já perto do fim.Os leões somam 3 pontos e precisam obrigatoriamente de vencer o Feirense para passar à fase seguinte. No entanto, um triunfo pode não chegar caso o Estoril ganhe ao Marítimo. A formação de Nuno Manta, por sua vez, apenas necessita de um empate.O Sporting defronta o Feirense para a 3.ª jornada do Grupo D da Allianz Cup. O jogo principia às 19h45, no Estádio Marcolino de Castro.Boa tarde! Feirense e Sporting medem forças em Santa Maria da Feira, num encontro da 3.ª jornada do grupo D da Allianz Cup. Para seguir em direto!