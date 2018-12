Marítimo-Estoril, 0-1 (1ª parte)

29' - Marítimo com muitas dificuldades ao nível ofensivo26' - Pedro Lima falha contra-ataque, com Nogueira a fazer uma grande intervenção no duelo com o avançado do Estoril23' - Feirense reduz de pénalti (1-2) em Santa Maria da Feira, mas Sporting continua virtualmente apurado para a final-four da Taça da Liga22' - Pelágio ganha canto para o Marítimo, marcado por Edgar Costa, mas defensiva do Estoril afasta21' - Barrega consegue o primeiro remate à baliza do Estoril, mas sem perigo20' - Aylton livra-se de dois adversários, mas remata sem força19' - Ao estar a vencer nos Barreiros, Estoril coloca pressão no Sporting, mas leões continuam virtualmente apurados para a final-four17' - Marítimo tenta responder, mas Estoril resolve ao nível defensivo15' - Sandro Lima chuta para um lado e Nogueira vai para o outro: é goooolllooo do Estoril14' - Corte com a mão do defesa do Marítimo corta cruzamento com a mão e é pénalti a favor do Estoril13' - Petit muito ativo a dar instruções à equipa do Funchal11' - Furlan centra, mas defesa do Marítimo limpa o lance9' - Aylton tenta arrancada mas sem consequências7' - Estoril mais perigoso e mais próximo da área do Marítimo6' - Sai primeiro amarelo da partida por falta de Cleber5' - Wilson recuperado tira um bom cruzamento mas Nogueira defende4' - Sporting marca em Santa Maria da Feira e fica virtualmente apurado dado o empate nos Barreiros3' - Wilson (Estoril) está lesionado e o jogo é interrompido2' - Muita luta a meio campo, com as equipas na encontrarem dificuldade na construção de jogo1' - Estoril sai com a bola- Cumpre-se minuto de silêncio em em homenagem de Maria de Fátima Fernandes, antiga funcionária do Marítimo.- As equipas entram em campo no Estádio dos Barreiros.- O Estoril vai alinhar com Igor; Filipe, Dadashov, Patrão, Diakhité, Queirós, João Pedro, Aylton, Matheus, Sandro Lima e Furlan.- O Marítimo vai alinhar com Nogueira; Silva, Edgar Costa, Jean Cleber, Traore, Barrera, Nanu, China, Tagueu e Aloísio.- O Estoril pode fazer história se conseguir o apuramento para a final-four da Taça da Liga: "Seria fantástico", considerou o treinador Luís Freire.- Recuperados de lesão, Fábio China e Ricardo Valente regressam aos convocados do Marítimo para o jogo desta noite com o Estoril.- Já sem hipóteses de apuramento para a final-four, a turma do Funchal conta ainda com alguns jogadores da equipa B e dos sub-23. Fora das opções de Petit está o castigado Vukovic.Boa tarde! Marítimo e Estoril defrontam-se esta noite numa partida da 3.ª jornada do Grupo D da Allianz Cup (19h45). Para seguir em direto.