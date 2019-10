Sp. Braga-Marítimo, em direto

Já há onzes!: Matheus; Esgaio, Bruno Viana, Pablo e Sequeira; Palhinha, André Horta e João Novais; Galeno, Ricardo Horta e Paulinho: Eduardo, Claudemir, Wilson Eduardo, Agbo, Diogo Viana, Rui Fonte e Murilo: Charles; Bebeto, Bambock, Grolli, Vukovic e Fábio China; André Teles, Correa e Edgar Costa; Rodrigo Pinho e Getterson: Amir, Rúben Ferreira, Nequecaur, Erivaldo, Jhon Cley, Nanu e MarcelinhoRecordar que estas duas equipas já se defrontaram esta temporada para o campeonato, precisamente em Braga, num jogo que terminou empatado a dois golos.Refira-se que pacenses e penafidelenses se defrontam também esta tarde, a partir das 16 horas, em casa do conjunto da 2.ª Liga.Por outro lado, o Marítimo sabe que uma vitória pode aproximar os insulares da final four, com a última jornada da equipa de Nuno Manta a ser jogada em casa, frente ao PenafielAssim sendo, o Sp. Braga pode dar um passo importante para a qualificação, sabendo que joga a última jornada fora de casa frente ao P. Ferreira, em dezembro.As duas equipas vêm de resultados distintos na primeira jornada. Os minhotos venceram por 3-1 em casa do Penafiel; já os insulares foram a casa do P. Ferreira e empataram a um golo.Boa tarde! Sp. Braga e Marítimo defrontam-se esta tarde, na Pedreira, a partir das 15 horas, em jogo da segunda jornada do grupo A da Taça da Liga.vai acompanhar tudo ao minuto.