Taça da Liga passa de 34 para apenas oito equipas

A edição de 2020/21 da Taça da Liga deverá ser disputada por apenas oito equipas. A Liga Portugal voltou atrás na decisão de manter o formato com três fases (uma delas com grupos) e uma final four – na qual participaram, em 2019/20, 34 equipas – e apenas irão competir os seis primeiros classificados da Liga NOS e os dois primeiros da LigaPro na última jornada de novembro. Os clubes irão votar a proposta em AG no dia 28.

A partir daqui ficarão definidos os quartos-de-final desta renovada Taça da Liga, que serão disputados nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, com as quatro melhores equipas da 1ª Liga a jogarem em casa. A final four irá realizar-se de 18 a 23 de janeiro de 2021, em local a designar, e será disputada no atual formato, com meias-finais e final. Funchal, Coimbra, Faro e Leiria assumiram-se como candidatas a receber a derradeira fase.

No que respeita às outras provas organizadas pela Liga Portugal, recorde-se, a Liga NOS tem início previsto para o fim de semana de 20 de setembro, enquanto a LigaPro arrancará cerca de um mês antes, a 25 de agosto.