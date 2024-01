APCVD quer "sensibilizar os clubes"

A campanha 'Sintam-se em casa' conheceu novo impulso na meia-final entre Benfica e Estoril, com famílias dos dois clubes a assistirem ao jogo num camarote no estádio. Mas o foco da ação da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) é, segundo o seu presidente, "sensibilizar os clubes". "O sentido de hospitalidade e de ter os adeptos bem acolhidos é essencial para fazer reduzir as tensões e a conflitualidade nos eventos desportivos e, com isso, aumentar a segurança", salienta Rodrigo Cavaleiro, que faz um paralelismo com as famílias. "Queremos trazer os clubes para esta causa. Devemos cuidar da forma como recebemos os adeptos visitantes, pois eles são convidados das nossas cidades. Se recebemos bem os nossos convidados em casa, por que não fazê-lo no futebol?" questiona. Na leitura do dirigente, seria importante apreciar esses comportamentos "nas outras competições amadoras e em outras modalidades".