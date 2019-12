A hora das decisões na Taça da Liga: conheça todos os cenários

Vem aí um fim de semana que se prevê de emoções fortes na Taça da Liga, com as quatro vagas para a 'final four' a serem definidas apenas na terceira e última jornada da fase de grupos. Uma última ronda que se disputará entre sábado e domingo e que poderá ditar mesmo a ausência de Benfica e Sporting na fase decisiva, já que os dois rivais lisboetas entram em campo a necessitar de 'ajuda' extra para se apurarem. Já o FC Porto depende apenas de si.1.º Sp. Braga, 6 pontos/2 jogos2.º P. Ferreira, 4/2são as únicas equipas com chances matemáticas de chegar à 'final four', tendo marcada para a tarde de domingo, pelas 17 horas, uma verdadeira final para decidir quem avança para a decisão. Líder no grupo, com 6 pontos, o conjunto minhoto depende apenas de si para se apurar, podendo até empatar na partida decisiva. Quanto ao Paços de Ferreira, que entra em campo com 4 pontos, sabe desde já que está obrigado a triunfar para se apurar. Marítimo e Penafiel, respetivamente com 1 e 0 pontos, estão já afastados de qualquer chance de apuramento.1. V. Guimarães, 4 pontos/2 jogos (2 GM/0 GS; +2)2. Sp. Covilhã, 2/2 (2/2; 0)3. Benfica, 2/2 (1/1; 0)Três equipas entram em campo com chances matemáticas de se apurarem , mas somente odepende apenas de si para se apurar. Os minhotos têm 4 pontos e em caso de triunfo diante doavançam para a decisão. Os beirões (com 2 pontos), por seu turno, sabem que estão obrigados a triunfar na última ronda ante os minhotos, mas tal resultado poderá não chegar, visto que tudo ficaria depois a depender do resultado doem Setúbal. Afastado já de qualquer chance de apuramento está precisamente o conjunto sadino.Mas vamos a cada um dos casos: se ganhar diante do Sp. Covilhã, oestá automaticamente apurado para a 'final four'. Ante os beirões, o conjunto minhoto até pode empatar, mas nesse caso terá de esperar que o Benfica não vença por mais de dois golos de diferença. Caso perca, o Vitória fica automaticamente fora, ficando o apuramento para a luta entre Sp. Covilhã e Benfica.Neste caso, oschegam aos 5 pontos e ficam a necessitar que o clube da Luz não vença por uma margem superior à sua em Setúbal. Na possibilidade de ambas as equipas triunfarem por igual resultado, avança o Sp. Covilhã. Se ovencer por uma diferença maior, aí apura-se a equipa da Luz.Continuando ainda nos cenários, pode até dar-se o caso deacabarem totalmente empatados, com os mesmos pontos, golos marcados e diferença de golos, sendo que nesse caso a decisão seria na média de idades. Para tal suceder, o V. Guimarães teria de empatar a um golo com o Covilhã e o Benfica teria de vencer em Setúbal por 2-0.Pode igualmente acontecer um empate total entre ose as, isto caso o clube da Luz vença por 2-1 e o Sp. Covilhã por apenas 1-0. Nesse caso, tal como na situação acima, tudo seria resolvido na média de idades dos jogadores utilizados na prova.Uma coisa é desde já certa, o Benfica tem de vencer e marcar pelo menos dois golos. O resto da história terá de se escrever consoante o que suceder em Guimarães à mesma hora...1.º Portimonense, 4 pontos/2 jogos (3 GM/2 GS; +1)2.º Rio Ave, 4/2 (3 GM/2 GS; +1)3.º Sporting, 3/2 (3 GM/2 GS; +1)Tal como o Benfica, oentra em campo na última ronda a depender de terceiros para se apurar , podendo até ser afastado da 'final four' mesmo vencendo em Portimão na última ronda.Na prática, osegue em posição delicada, sabendo desde já que tem obrigatoriamente de vencer para ter chances de se apurar para a fase decisiva, onde terá a missão de defender o título conseguido na última época. Ainda assim, a vitória até pode não chegar, já que tudo dependerá daquilo que ofizer ante o Gil Vicente. Se os vilacondenses ganharem essa partida, o Sporting está de imediato fora da prova independentemente do resultado que conseguir em Portimão. Caso haja empate no Rio Ave-Gil Vicente ou até mesmo vitória minhota, então o Sporting apura-se sempre com um triunfo no Algarve.Quanto a, têm as mesmas chances de apuramento (estão empatados com 4 pontos), ainda que os algarvios tenham a missão teoricamente mais complicada, já que terá pela frente o leão. Ainda assim, de notar que se algarvios e vilacondenses registarem o mesmo resultado tudo se decidirá na média de idades, já que à entrada da última ronda têm o mesmo número de golos marcados (3) e a mesma diferença de golos (+2).1.º FC Porto, 6/2 (4 GM/0 GS; +4)2.º Chaves, 6/2 (2 GM/0 GS; +2)Em situação bem menos aflitiva está o, que no domingo à noite visitacom o seu destino nas mãos. Igualados com os transmontanos no topo, com 6 pontos, os dragões até podem empatar nesta derradeira partida, já que entram em campo com vantagem nos dois primeiros critérios de desempate (melhor diferença de golos e golos marcados). Desta forma, ao ter essa vantagem, os portistas podem jogar para o empate na última ronda ante os flavienses e, mesmo assim, seguem para a 'final four'. Caso percam, aí quem avança são os de Chaves. Fora das contas do apuramento estão Santa Clara e Casa Pia, duas equipas que até ao momento não conseguiram qualquer ponto.