Benfica em apuros na Taça da Liga: conheça as contas do Grupo B

Equipa mais ganhadora na Taça da Liga, com sete conquistas em doze edições, o Benfica corre o sério risco de ficar de fora da 'final four', algo que a suceder seria apenas a segunda vez na história. A uma jornada do final do Grupo B, a turma da Luz tem apenas 2 pontos, menos 2 do que o V. Guimarães, equipa que entrará na derradeira jornada a depender apenas de si para se apurar.Os minhotos até podem empatar nessa última partida, mas nesse caso teriam de esperar que os encarnados não conseguissem um resultado que servisse para anular a desvantagem na diferença de golos.Mas vamos a contas. Com a vitória desta noite diante do V. Setúbal , o V. Guimarães chega aos 4 pontos e ascende à liderança do grupo com uma diferença de golos positiva de 2. Em segundo lugar, com 2 pontos, aparecem o Sp. Covilhã e Benfica, sendo que os beirões entram na derradeira ronda com vantagem sobre as águias no número de golos marcados - na diferença de golos estão ambos a zeros. A fechar o grupo, já sem chances de apuramento, aparece o V. Setúbal.Mas, então, o que precisa cada uma das equipas para se apurar?Se ganhar diante do Sp. Covilhã, V. Guimarães está automaticamente apurado para a 'final four'. Ante os beirões, o conjunto minhoto até pode empatar, mas nesse caso terá de esperar que o Benfica não vença por mais de dois golos de diferença. Caso perca, o Vitória fica automaticamente fora, ficando o apuramento para a luta entre Sp. Covilhã e Benfica.Neste caso, os beirões chegam aos 5 pontos e ficam a necessitar que o clube da Luz não vença por uma margem superior à sua em Setúbal. Na possibilidade de ambas as equipas triunfarem por igual resultado, avança o Sp. Covilhã. Se o Benfica vencer por uma diferença maior, aí apura-se a equipa da Luz.Continuando ainda nos cenários, pode até dar-se o caso de V. Guimarães e Benfica acabarem totalmente empatados, com os mesmos pontos, golos marcados e diferença de golos, sendo que nesse caso a decisão seria na média de idades. Para tal suceder, o V. Guimarães teria de empatar a um golo com o Covilhã e o Benfica teria de vencer em Setúbal por 2-0.Pode igualmente acontecer um empate total entre os beirões e as águias, isto caso o clube da Luz vença por 2-1 e o Sp. Covilhã por apenas 1-0. Nesse caso, tal como na situação acima, tudo seria resolvido na média de idades dos jogadores utilizados na prova.Uma coisa é desde já certa, o Benfica tem de vencer e marcar pelo menos dois golos. O resto da história terá de se escrever consoante o que suceder em Guimarães à mesma hora...1. V. Guimarães, 4 pontos/2 jogos (2 golos marcados/0 golos sofridos; +2)2. Sp. Covilhã, 2/2 (2/2; 0)3. Benfica, 2/2 (1/1; 0)4. V. Setúbal, 1/2 (1/3; -2)