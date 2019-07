A época futebolística 2019/20 em Portugal tem início em 27 de julho, com o jogo entre Académica e Farense, da primeira fase da Taça da Liga, informou esta sexta-feira a Liga de clubes.O encontro entre as duas equipas do segundo escalão marca o arranque oficial da temporada, no Estádio Cidade de Coimbra, a partir das 20h30.No domingo, 28 de julho, as partidas têm início agendado para as 16h00, com o Leixões receber o Cova da Piedade, no Estádio do Mar, os recém-promovidos Casa Pia e Vilafranquense a defrontarem-se no Estádio Pina Manique e a Oliveirense a medir forças em casa com o Mafra.No Estádio Municipal 25 de abril, o Penafiel recebe o Académico de Viseu, enquanto o Varzim desloca-se ao terreno do Sporting da Covilhã.