Taça da Liga: conheça a composição dos quatro grupos

Calendário Calendário

- Estão então definidos todos os grupos da 3.ª fase da Taça da Liga. A primeira jornada disputa-se a 25 e 26 de setembro, datas em que o Benfica começa por receber o V. Guimarães, o FC Porto também joga em casa frente ao Santa Clara, o Sporting recebe o Rio Ave e o Sp. Braga acolhe o Marítimo.P. FerreiraPenafielMarítimoSp. BragaV. SetúbalSp. CovilhãV. GuimarãesBenficaPortimonenseGil VicenteRio AveSportingChavesCasa PiaSanta ClaraFC Porto------------------------------------------------------------------ Sobra o Benfica para o Grupo B:V. SetúbalSp. CovilhãV. GuimarãesBenfica- Sai o Sp. Braga para o Grupo A:P. FerreiraPenafielMarítimoSp. Braga- Segue-se o Sporting, que fica no Grupo C:PortimonenseGil VicenteRio AveSporting- Sai o FC Porto para o Grupo D:ChavesCasa PiaSanta ClaraFC Porto- Segue-se o sorteio do Pote 1, onde estão Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga.- Sobra o V. Guimarães para o Grupo B:V. SetúbalSp. CovilhãV. Guimarães- Sai o Marítimo para o Grupo A:P. FerreiraPenafielMarítimo- Sai o Santa Clara e fica no Grupo D:ChavesCasa PiaSanta Clara- Começa o pote 2. Sai o Rio Ave e fica no Grupo C:PortimonenseGil VicenteRio Ave- Assim estão os grupos nesta altura:P. FerreiraPenafielV. SetúbalSp. CovilhãPortimonenseGil VicenteChavesCasa Pia- Sobra o Chaves, que fica no Grupo D com o Casa Pia.- Sai o V. Setúbal, que fica no Grupo B com o Sp. Covilhã.- Segue-se o Portimonense, que fica no Grupo C com o Gil Vicente.- Sai o P. Ferreira, que fica no Grupo A com o Penafiel.- O Sp. Covilhã vai para o Grupo B e o Penafiel para o Grupo A. Todos os grupos têm agora uma equipa. Segue-se o sorteio do pote 3.- Sai agora o Gil Vicente, que vai para o Grupo C.- Começa o sorteio das equipas do Pote 4. A primeira a sair é o Casa Pia, que é depois sorteado no Grupo D.- Faz-se o sorteio da grelha de jogos. Alan retira a bola número 6.- Ricardo Rocha e Alan, embaixadores da Liga Portugal, sobem ao palco.- Arranca a cerimónia do sorteio.--------------------------------------------------------------------------Realiza-se esta terça-feira o sorteio da 3.ª fase da Taça da Liga. A cerimónia vai decorrer no Auditório do Parque dos Poetas, em Oeiras, a partir das 16h15, e pode ser acompanhada ao minuto aqui, noRecorde-se que Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga, os quatro melhores classificados do campeonato da época passada, entram apenas nesta fase. Cada uma destas equipas ficará num dos quatro grupos e, assim, só poderão encontrar-se nas meias-finais. As restantes 12 formações, que já disputaram as fases anteriores, serão sorteadas pelos referidos grupos.BenficaFC PortoSportingSp. BragaV. GuimarãesRio AveSanta ClaraMarítimoPortimonenseV. SetúbalChavesP. FerreiraGil VicenteSp. CovilhãPenafielCasa Pia