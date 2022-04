Allianz Cup com terá novo formato durante o Mundial'2022

Habitualmente jogada em Julho, a primeira fase da Allianz Cup da temporada 2022/23 vai ser adiada para os meses de novembro e dezembro. A prova surge como uma alternativa à ausência de competição durante o período do Mundial do Qatar nos modelos competitivos, nomeadamente através de uma adaptação do formato da prova.

Esta informação foi oficializada durante a realização das Jornadas Anuais 2021/22 da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que decorreu, no auditório Artur Agostinho do Estádio José Alvalade. De acordo com o organismo que tutela as competições profissionais, a ideia passa por “rentabilizar os meses que serão de inatividade para grande parte dos atletas não convocados para o Mundial”. Assim sendo, a fase de grupos irá contemplar 56 jogos, repartidos por oito grupo – seis de quatro equipas e dois de cinco. Os primeiros classificados seguem para os ‘quartos’, fase que regressa à competição.

Proença exige licenciamento dos clubes

Depois de uma troca de camisolas entre o presidente do Sporting Frederico Varandas e Pedro Proença da Liga de Clubes, este último deixou uma clara mensagem às 34 Sociedades Anónimas Desportivas (SAD), que marcaram presença no evento. “Continuaremos a ser implacáveis quanto ao licenciamento das competições profissionais e exigentes nas infraestruturas e nos modelos financeiros que regem os clubes”, frisou. Entre as 46 principais propostas e conclusões que visam às alterações regulamentares da Liga, o dirigente garantiu que o novo manual de licenciamento segue o recente modelo de sustentabilidade da UEFA, que vão limitar os gastos com salários, transferências e taxas de empresários a 70% das receitas dos clubes.