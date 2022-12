Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Árbitro do Moreirense-Arouca ofereceu os cartões a um jovem adepto antes do início do jogo Nuno Almeida entregou, em jeito de presente antecipado de Natal, os cartões a uma criança que estava na bancada do estádio





• Foto: Frame: Sport TV