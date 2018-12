As contas dos quatro grupos à partida para a última jornada

Com um fim de semana de Allianz Cup à porta, Record quis ajudar os leitores e fez as contas dos quatro grupos na corrida pela presença na final four de Braga. Recorde-se que só o vencedor de cada grupo passa à fase seguinte e há três critérios de desempate para o caso de haver equipas empatadas na tabela: diferença de golos, golos marcados e média etária.É também conhecido o emparelhamento nas meias-finais: o vencedor do Grupo A encontra o do Grupo C a 22 de janeiro; quem ganhar o Grupo B defronta o primeiro do Grupo D no dia seguinte. Já a final joga-se a 26.Neste momento ainda há 10 equipas a concorrer para quatro vagas.1. Benfica, 6 pontos, 4-1 em golos2. Aves, 4 pontos, 3-03. P. Ferreira, 1 ponto, 0-24. Rio Ave, 0 pontos, 1-5É o grupo com as contas mais simples. A decisão da passagem às ‘meias’ joga-se na Vila das Aves: ao Benfica basta o empate para segurar a liderança, ao passo que a equipa de José Mota está obrigada a ganhar.1. Sp. Braga, 6 pontos, 7-12. Tondela, 3 pontos, 3-33. V. Setúbal, 1 ponto, 4-54. Nacional, 1 ponto, 3-8O Sp. Braga está bem encaminhado para atingir a final four, que é disputada em sua casa. Um empate diante do Nacional assegura a qualificação, mas a equipa de Abel até pode perder e apurar-se. É que o Tondela está obrigado a ganhar, esperar que o Sp. Braga perca, e mesmo assim tem de anular a desvantagem no registo de golos face aos minhotos.Por exemplo, se o Sp. Braga perder 1-0, a turma de Pepa tem de vencer o V. Setúbal por 5-0.1. FC Porto, 4 pontos, 5-32. Chaves, 4 pontos, 2-13. Varzim, 3 pontos, 4-54. Belenenses, 0 pontos, 1-3Três equipas ainda estão na luta pelo apuramento. FC Porto e Chaves têm apenas a diferença de golos a separá-los, ao passo que o Varzim, que defronta os flavienses, está obrigado a ganhar para seguir em frente, mas é o único do trio que não depende de si. O triunfo dos poveiros pode não chegar, caso o FC Porto também vença o Belenenses.Certo é que se houver empate nos dois jogos, passa o FC Porto.1. Feirense, 6 pontos, 5-32. Sporting, 3 pontos, 4-33. Estoril, 3 pontos, 3-34. Marítimo, 0 pontos, 3-6Só o Marítimo está já afastado da final four. De resto, até pode dar-se o caso de as outras três equipas acabarem com seis pontos. Nesse cenário o Feirense estará eliminado (perderá na diferença de golos com o Sporting) e as contas dos golos serão entre Sporting e Estoril.Por outro lado, o Feirense só depende de si e basta um empate com os leões para seguir em frente. Já Sporting e Estoril estão obrigados a ganhar.Se o Sporting vencer por 1-0 e o Estoril por 2-0, ficam ambos com seis pontos, com a mesma diferença de golos e os mesmos golos marcados. A média etária dos jogadores utilizados na fase de grupos será então o critério a usar.