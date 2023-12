Benfica arranca este sábado a venda de bilhetes para a receção ao AVS SAD

O Benfica informou esta sexta-feira, através de uma nota publicada no seu site oficial, que arrancará a partir deste sábado (amanhã) a venda de bilhetes para o jogo com o AVS SAD, relativo à 3.ª jornada do Grupo B da Allianz Cup, agendado para as 20:15 horas da próxima quinta-feira (21 de dezembro), no Estádio da Luz.

A abertura de venda dá-se pelas 10 horas, nas lojas oficiais do clube e Casas do Benfica.

As águias informaram ainda que a venda estará disponível para sócios com quotas em dia, com preços a variarem entre os 2,50€ e os 12,50€.