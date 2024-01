Benfica-Estoril, 1-1 (4-5, pen.): o duelo em 5 factos

O Estoril superou () o Benfica e carimbou o passaporte para a final da Allianz Cup, isto num jogo em que a Goalpoint destacou os seguintes dados estatísticos:O Benfica falhou nada menos do que oito ocasiões flgrantes de golo. Se fosse um jogo da Liga Betclic, este seria o valor mais alto num só encontro, batendo as sete do… Benfica frente ao Farense. Só Petar Musa desperdiçou três.Os encarnados atacaram muito, atiraram uma bola ao ferro e desperdiçaram as tais oito ocasiões flagrantes, pelo que os Golos Esperados foram altos (3,7). A equipa da Luz poderia ter chegado aos quatro golos. Esbanjou três (2,7) estatisticamente "garantidos".Já na Liga Betclic, Rafik Guitane é um dos reis do drible e nesta partida não só fez o golo estorilista, como teve sucesso em oito de 13 tentativas de drible, o máximo do encontro.Costuma ser o homem dos grandes jogos, mas desta feita Ángel Di María esteve desinspirado. Ao todo somou impressionantes 39 perdas de posse, além de que foi batido em 12 dos 16 duelos individuais que disputou.Uma das grandes figuras da partida, Dani Figueira terminou o jogo com 1,3 Golos Evitados, na relação entre defesas e xSaves. Na Liga Betclic é suplente e com um registo negativo (-0,8).