Bilhetes esgotados para a meia-final da Allianz Cup entre Benfica e Estoril

Espera-se mais uma casa cheia esta noite em Leiria, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, no duelo entre Benfica e Estoril, a contar para a segunda meia-final da Allianz Cup.Tal como aconteceu ontem, terça-feira, com o embate entre Sp. Braga e Sporting, para a primeira meia-final da competição, todos os bilhetes colocados à venda esgotaram.