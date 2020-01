Bilhetes para a final da Taça da Liga à venda: saiba onde os pode adquirir

Os bilhetes para a final da Allianz CUP entre Sp. Braga e FC Porto, marcada para sábado às 19h45 no Estádio Municipal de Braga, já se encontram à venda.

Em Braga, cidade anfitriã da prova, os ingressos destinam-se à Bancada Poente e podem ser comprados nas bilheteiras do estádio, além das lojas SC Braga do Liberdade Street Fashion e do Braga Parque. Já no Porto, estão disponíveis na Loja do associado do Estádio do Dragão e no Norte e Arrábida Shoppings.

Os adeptos que quiserem assistir ao encontro podem ainda adquirir os seus títulos de ingresso na plataforma blueticket.pt

Os preços disponíveis, em função da respetiva categoria, são:

Categoria 1 (Poente/Nascente Inferior) – 25 euros

Categoria 2 (Poente/Nascente Inferior Lateral) – 20 euros

Categoria 3 – 15 euros (Poente/Nascente Superior) - 15 euros