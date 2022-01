Bilhetes para a final-four começam a ser vendidos pelos clubes na segunda-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga Portugal anunciou que os bilhetes para a final-four da Allianz irão começar a ser comercializados pelos clubes a partir da próxima segunda-feira, às 15 horas. Os ingressos têm o valor de 10, 15 e 20 euros.Recorde-se que o Benfica irá defrontar o Boavista a 25 de janeiro, no Municipal de Leiria. Um dia depois, no mesmo local, o Sporting mede forças com o Santa Clara. A final tem lugar também em Leiria a 29 de janeiro.A venda dos bilhetes ao público já acontece há vários dias.