Bis de Aziz vale triunfo inconsequente do Rio Ave sobre Farense

O Rio Ave venceu esta terça-feira o Farense, por 2-1, em jogo da terceira jornada Grupo B da Taça da Liga, desequilibrado com um bis de Aziz, mas que não serviu para os vilacondenses garantirem o apuramento.



O avançado ganês dos nortenhos abriu o marcador aos 30 minutos, e já depois de Zach Muscat resgatar o empate para os algarvios, aos 62 minutos, Aziz assumiu-se como homem do jogo ao marcar o segundo golo da equipa, de grande penalidade, aos 73, numa altura em que Farense jogava em inferioridade numérica, por expulsão de Cristian Ponde, aos 65 minutos.

Com este resultado, o Rio Ave terminou o grupo no segundo lugar, com seis pontos, a três do líder Sporting, enquanto o Farense, finalizou a sua prestação no terceiro posto, com três pontos, superando o Marítimo, que fechou a 'poule' sem pontuar.

Mesmo sabendo as escassas chances de apuramento, os vila-condenses entraram no desafio a querer cumprir a sua missão de vencer, e apesar de se apresentarem com um 'onze' com nove alterações em relação ao último jogo, na receção Sporting, impuseram, cedo, um domínio das operações.

Logo aos oito minutos, o central Renato Pantalon, na sequência de um canto, deixou um primeiro aviso ao adversário algarvio, que, perante o avanço dos nortenhos, concentrava a sua atenção nas tarefas defensivas.

O Rio Ave foi sempre mais insistente na procura do golo inaugural, mas só à passagem da meia hora do desafio conseguiu esse objetivo, com Aziz, em boa posição, a protagonizar uma astuta recarga a um remate de longe de Miguel Nóbrega, que embateu no poste antes de sobrar para o ganês.

Com a confiança da vantagem, o conjunto da foz do Ave teve, pouco depois, boa chance para dilatar o marcador, numa arrancada de Hernâni, que o próprio finalizou para intervenção atenta de Defendi, guarda-redes do Farense.

A equipa algarvia só conseguiu esboçar uma resposta ao ascendente do Rio Ave já perto do intervalo, num cruzamento de Marco Matias, que Pedro Henrique desviou, de cabeça, por cima da baliza contrária, mantendo o 1-0 até ao tempo de descanso.

O lance serviu, ainda assim, para o Farense surgir com mais ambição no reatamento, pisando terrenos mais adiantados e, logo aos 49 minutos, deixando nova ameaça, num contra-ataque finalizado com um remate de Marco Matias, um pouco ao lado.

Ao atrevimento do adversário, o Rio Ave ainda respondeu com um remate de João Graça, para boa defesa de Defendi, mas acabou por ser o Farense a ver o esforço da reação premiado com o golo do empate, por Zach Muscat, aos 62 minutos, aproveitando uma série de ressaltos na sequência de um canto.

Com o 1-1, esperava-se que o jogo ganhasse nova dinâmica, mas pouco depois o Farense viu a sua capacidade de reação diminuída com expulsão de Cristian Ponde, com vermelho direto, após entrada dura sobre João Graça.

Em superioridade numérica para o último terço da partida, o Rio Ave recebeu ainda nova 'oferta' do adversário, aos 73 minutos, quando Zach Muscat desviou a bola com o braço na área dos algarvios, numa falta para grande penalidade que Aziz não desperdiçou, bisando na partida.

O conjunto da região sul ainda tentou resgatar o empate nos últimos momentos do desafio, nomeadamente num desvio perigoso do recém-entrado Lucão, mas nunca teve pontaria para inverter a vantagem final do Rio Ave por 2-1.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave-Farense, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Aziz, 30 minutos.

1-1, Zach Muscat, 62.

2-1, Aziz, 73 (grande penalidade).

- Rio Ave: Magrão, Renato Pantalon, Aderllan Santos, Miguel Nóbrega, Costinha (João Ferreira, 85), Amine, João Graça (Leonardo Ruiz, 77), Ukra (André Pereira, 67), Hernâni, Fábio Ronaldo (Paulo Vítor, 85) e Aziz (Bruno Ventura, 77).

(Suplentes: Jhonatan, Patrick William, Vítor Gomes, Leonardo Ruiz, Bruno Ventura, João Ferreira, Boateng, Paulo Vítor e André Pereira).

Treinador: Luís Freire.

- Farense: Defendi, Miguel Bandarra (Rui Costa, 83), Robson, Zach Muscat, Abner, Marcos Paulo, Marcos Matias (Belloumi, 82) Vítor Gonçalves (Fabrício Isidoro, 82), Cristian Ponde, John Velásquez (Diogo Viana, 75) e Pedro Henrique (Lucão, 75).

(Suplentes: Ricardo Velho, Lucas, Fabrício Isidoro, Diogo Viana, Rui Costa, Cláudio Falcão, Talocha, Gonçalo Silva e Belloumi).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zach Muscat (41), André Pereira (88) e João Ferreira (90+3). Cartão Vermelho direto para Cristian Ponde (65)

Assistência: cerca de 1.500 espetadores..