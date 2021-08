Boavista-Portimonense, 2-0: bis de Tiago Morais resolveu o jogo

O Boavista, da I Liga, apurou-se este domingo para a fase de grupos da Allianz Cup, ao triunfar na receção ao também primodivisionário Portimonense, por 2-0, no derradeiro encontro da segunda fase da prova.

Numa noite chuvosa no Estádio do Bessa, que voltou a ter público ao fim de 17 meses, Tiago Morais bisou, aos oito e 73 minutos, superando João Vieira Pinto (18 anos e 21 dias) como o mais novo de sempre (17 anos e 332 dias) a marcar pelos axadrezados.

Em pleno dia de comemoração do 118.º aniversário, e uma semana após ter eliminado o Marítimo (1-0), o Boavista alcançou a fase de grupos da Taça da Liga pela segunda vez em nove presenças.

Já o Portimonense, que tinha vencido a Académica, da divisão inferior, na ronda anterior (2-1), ficou cedo arredado da competição profissional mais jovem do futebol nacional, na qual foi semifinalista em 2015/16, a uma semana do início da edição 2021/22 da Liga Bwin.

Os anfitriões entraram enérgicos e celebraram aos oito minutos, quando Ricardo Mangas descobriu na esquerda Yusupha, que cruzou rasteiro para uma emenda em esforço de Tiago Morais ao segundo poste, contrariando o equilíbrio dominante na primeira parte.

Em fase de afinação de plantéis e rotinas, as duas equipas mostraram poucas soluções para desequilibrar no último terço, tirando uma investida algarvia aos 28 minutos, com Rafael Bracali a antecipar-se a um passe em rutura de Carlinhos para Renato Júnior.

O Portimonense, que teve o treinador Paulo Sérgio a cumprir castigo, tentou acelerar a circulação de bola no reatamento, mas mostrou-se inofensivo perante a coesão de um Boavista repleto de juventude, impedido de inscrever reforços e com figuras ausentes.

Sem sobressaltos defensivos, o conjunto de João Pedro Sousa fechou as contas aos 73 minutos, com Tiago Morais, livre de marcação, a aproveitar o desvio imperfeito de Willyan a um cruzamento do canhoto Yanis Hamache para bater novamente Samuel Portugal.

Jogo no Estádio do Bessa, no Porto.

Boavista - Portimonense, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Tiago Morais, 08 minutos.

2-0, Tiago Morais, 73.

Equipas:

- Boavista: Rafael Bracali, Javi García, Jackson Porozo, Ricardo Mangas, Pedro Malheiro, Tomás Reymão, Sebastián Pérez (Francisco Pereira, 83), Yanis Hamache, Tiago Morais, Luís Santos (Miguel Reisinho, 78) e Yusupha (Jeriel De Santis, 68).

(Suplentes: João Gonçalves, Miguel Reisinho, Jeriel De Santos, Breno, Alexandre Moutinho e Francisco Pereira).

Treinador: João Pedro Sousa.

- Portimonense: Samuel Portugal, Lucas Possignolo, Willyan, Filipe Relvas, Fahd Moufi, Henrique Jocú (Pedro Sá, 72), Giannelli Imbula (Lucas Fernandes, 62), Jafar Salmani (Anderson, 62), Carlinhos (Luquinha, 72), Aylton Boa Morte e Renato Júnior (Beto, 62).

(Suplentes: Kosuke Nakamura, Lucas Fernandes, Fabrício, Anderson, Beto, Luquinha, Pedro Sá, Sana Gomes e Bruno Reis).

Treinador: Bruno Veríssimo.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Giannelli Imbula (29), Henrique Jocú (45+1), Fahd Moufi (55), Sebastián Pérez (55), Pedro Malheiro (79), Willyan (82) e Jeriel De Santis (90+2).

Assistência: 1.068 espetadores.