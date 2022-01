Bola da final da Allianz Cup foi entregue por... um astronauta

A final da Allianz Cup estava a postos e as equipas de Benfica e Sporting já estavam em campo prontos para o início da partida. Faltava apenas a bola para ser dado o pontapé de saída e esta chegou de uma forma… original.Um astronauta sobrevoou o Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa para surpresa dos adeptos. A figura surpresa da noite aterrou no relvado e entregou a bola do encontro ao árbitro Manuel Mota, para o jogo começar.O esférico da partida tem ainda outra particularidade. Todos os exemplares usados na final são personalizados com desenhos de crianças do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão.