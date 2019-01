Carlos Xistra nomeado para o Benfica-FC Porto

O árbitro Carlos Xistra foi nomeado para arbitrar esta terça-feira o clássico entre FC Porto e Benfica, da meia-final da Allianz Cup, no Estádio Municipal de Braga, anunciou a Liga.Xistra, de 45 anos e internacional entre 2008 e 2018, vai arbitrar pela 11.º vez um jogo entre 'grandes' e pela terceira vez um embate entre FC Porto e Benfica, contando com o apoio de Fábio Veríssimo no videoárbitro (VAR).O árbitro da associação de Castelo Branco esteve no empate 1-1 entre águias e dragões, no Estádio da Luz, em Lisboa, da Liga de 2016/17, depois de ter estado em dois triunfos do FC Porto, por 3-1 na Taça de Portugal de 2010/11, e por 1-0 na Supertaça Cândido Oliveira de 2003/04.FC Porto e Benfica disputam hoje, a partir das 19H45, a primeira vaga na final da Taça da Liga, a disputar no sábado, em Braga, frente ao vencedor do embate entre Sporting de Braga e Sporting, que se realiza na quarta-feira.Este vai ser o segundo jogo entre dragões e águias na presente temporada, depois de o Benfica ter imposto a última derrota ao FC Porto (1-0), em 7 de outubro de 2018, na sétima jornada da Liga, com um golo do suíço Seferovic.O Benfica procura chegar à sua oitava final da competição, que venceu por sete vezes em outras tantas presenças no jogo do título, enquanto o FC Porto vai persegue a terceira participação no jogo decisivo de um troféu que nunca ergueu.