Casa Pia bate Torreense e avança para a fase de grupos da Allianz Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Casa Pia confirmou este domingo o favoritismo sobre o Torreense ao vencer o duelo da segunda fase da Allianz Cup por 2-0, seguindo assim para a fase de grupos da prova. Clayton (42') e Felippe (67') apontaram os dois golos dos gansos no encontro.

A primeira grande oportunidade do encontro pertenceu à equipa da casa: aos 26 minutos, Pipe Gomez recuperou a bola no meio-campo adversário, correu alguns metros e, com um passe subtil, deixou Patrick Fernandes diante de Ricardo Batista.

O avançado conseguiu 'picar' a bola sobre o guarda-redes, mas Tchamba, em cima da linha de golo, evitou o primeiro tento da tarde.

E foram até os casapianos a inaugurar o marcador. Aos 42 minutos, Larrazabal foi à linha e cruzou rasteiro para a entrada da grande área, onde o avançado Clayton, oportuno, desferiu um remate sem hipóteses para Ricardo Fernandes.

Na etapa complementar, a formação comandada por Filipe Martins foi controlando o encontro e chegou com naturalidade ao segundo golo.

Aos 68 minutos, e na primeira vez que esteve em ação, Felippe Cardoso - que tinha entrado instantes antes para o lugar de Clayton - aproveitou uma série de ressaltos dentro da área e, já depois de dominar a bola, atirou certeiro.

A formação liderada por Rui Ferreira ainda tentou reentrar na discussão do resultado, mas sem conseguir assustar o Casa Pia, que se qualifica assim para a próxima fase da competição.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense-Casa Pia, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Clayton, 42 minutos.

0-2, Felippe Cardoso, 68 minutos.

Equipas:

- Torreense: Ricardo Fernandes, Nuno Campos, Elimbi, João Afonso, Rodrigo Borges (Jovan Lukic, 83'), Keffel Resende (Juan Balanta, 75'), Pipe Gomez (Jorge Correa, 46'), Neneco Renteria (Benny, 46'), André Rodrigues (Renato Santos, 75'), Patrick Fernandes e Welthon.

(Suplentes: Carlos Henriques, Guilherme Silva, Renato Santos, Benny, Jorge Correa, Jovan Lukic, Anthony D'Alberto, Juan Balanta e Quintas).

Treinador: Rui Ferreira.

- Casa Pia: Ricardo Batista, Tchamba, Fernando Varela, Vasco Fernandes, Zolotic, Leonardo Leo, Saviour Godwin (Samu, 86'), Diogo Pinto (Beni, 67'), Yuki Soma (Rafael Martins, 60'), Larrazabal (Derick Poloni, 60') e Clayton (Felippe Cardoso, 67').

(Suplentes: Lucas Paes, João Nunes, Derick Poloni, Rafael Martins, Beni e Felippe Cardoso, Samu, Issac Monteiro e Tiago Dias).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: João Pedro Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Clayton (64'), Beni (71)', Rafael Martins (73'), Welthon (77'), Leonardo Lelo (88') e Felippe Cardoso (90'+1).

Assistência: 1.087 espetadores.