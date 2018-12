Classificação em tempo real do grupo D da Allianz Cup

Feirense, Sporting e Estoril lutam por apenas uma vaga no grupo D, tendo em vista um lugar na final four da Allianz Cup. Acompanhe, em tempo real, a classificação do grupo.24' - Reduz o Feirense diante do Sporting (1-2).1.º Sporting, 6 pts (6 GM/4 GS)2.º Feirense, 6 pts (6 GM/5 GS)3.º Estoril, 6 pts (4 GM/3 GS)4.º Marítimo, 0 (3 GM/7 GS)22' - O Sporting faz o segundo em Santa Maria da Feira, reforçando a liderança, atirando o Feirense para o segundo lugar.1.º Sporting, 6 pts (6 GM/3 GS)2.º Estoril, 6 pts (4 GM/3 GS)3.º Feirense, 6 pts (5 GM/5 GS)4.º Marítimo, 1 (3 GM/6 GS)16' - Marca o Estoril frente ao Marítimo. Desta forma, os canarinhos juntam-se a Sporting e Feirense todos com 6 pontos na frente. Recorde-se que o primeiro critério de desempate é a diferença de golos.1.º Sporting, 6 pts (5 GM/3 GS)2.º Feirense, 6 pts (5 GM/4 GS)3.º Estoril, 6 pts (4 GM/3 GS)4.º Marítimo, 1 (3 GM/6 GS)5' - Golo do Sporting, que passa para a frente do grupo, por troca com o Feirense, devido à melhor diferença de golos, o primeiro critério de desempate (que pode consultar em baixo neste artigo)!1.º Sporting, 6 pts (5 GM/3 GS)2.º Feirense, 6 pts (5 GM/4 GS)3.º Estoril, 4 pts (3 GM/3 GS)4.º Marítimo, 1 (3 GM/6 GS)1' - Rola a bola no Feirense-Sporting e no Marítimo-Estoril:* O Feirense só depende de si e basta um empate para garantir a qualificação* Ao Sporting só a vitória interessa e, mesmo assim, pode não ser suficiente, se o Estoril também vencer o Marítimo* O Estoril também está obrigado a ganhar para continuar na corrida* O Marítimo está afastado da final four* Se Feirense, Sporting e Estoril terminarem com seis pontos, o vencedor do grupo será determinado pela maior diferença entre golos marcados e sofridos* Os restantes critérios de desempate são, por esta ordem: maior número de golos marcados e média etária mais baixa dos jogadores utilizados por cada uma das equipas* O vencedor do Grupo D defrontará, nas meias-finais da Allianz Cup, o Sp. Braga, 1.º classificado do Grupo B

Critérios de desempate:

3. Na fase de grupos, no caso de se verificar uma situação de igualdade de pontuação entre clubes, serão aplicados, para efeitos de desem- pate, os seguintes critérios, segundo ordem de prioridade:



a) maior diferença entre o número de golos marcados e número de golos sofridos nesta fase de grupos;

b) maior número de golos marcados nesta fase de grupos;

c) média etária mais baixa dos jogadores utilizados durante esta fase de grupos.



4. A determinação da média etária mais baixa dos jogadores é feita nos seguintes termos:



a) após cada jogo são elaboradas tabelas para cada um dos clubes participantes com a seguinte informação:

i. identificação dos jogadores utilizados e respetiva data de nascimento;

ii. somatório das idades (em anos completos) dos jogadores utilizados;



b) no final da fase de grupos, efetua-se a seguinte operação:

i. somatório dos totais de idades por equipa por jogo;

ii. somatório do número total de jogadores utilizados por equipa (jogo 1 + jogo 2 + jogo 3);

iii. cálculo da média de idades final, dividindo i. por ii.