Craques recolheram beatas no Estádio Dr. Magalhães Pessoa

Num estádio, o dia seguinte é dia de trabalho, o mesmo significa que é dia de limpeza. As emoções da véspera resultam em lixo acumulado e há resíduos que, por serem de reduzida dimensão, escapam às brigadas, pelo que é preciso intervir. Foi o que fizeram, ontem de manhã, alguns craques, entre os quais o antigo guardião Nélson (Sporting), que participaram na campanha 'A Final Four Não é um Cinzeiro'. A ação de responsabilidade ambiental resultou de uma parceria entre a Liga Portugal e a Tabaqueira, originando o correto descarte dos resíduos provenientes de produtos de tabaco, no caso concreto, de beatas.

Entre o grupo de voluntários, Filipe Pais, secretário-geral da Fundação do Futebol, não escondia a satisfação pela iniciativa, que classificou de "ecoevento". "Todos os dias estamos a tentar mudar o mundo e educar uma sociedade sustentável, que deixe a quem vem a seguir um mundo melhor do que aquele que encontrou", sublinhou o dirigente, secundado por Nélson Pereira, que em vez de defender remates, marcou golos ambientais. "O lugar das beatas não é no chão, é no lixo. Se todos contribuirmos um bocadinho, de certeza teremos um mundo melhor", vincou.

A Câmara de Leiria também se associou à iniciativa, com o vereador do Ambiente, Luís Lopes, a valorizar a presença de crianças na campanha, "para que depois sejam elas, em casa, promotores destas boas práticas, do comportamento e da educação que queremos para as gerações mais novas". Uma ideia complementada por Rui Minhós, diretor de Assuntos Institucionais da Tabaqueira, para quem o comportamento individual de cada um "faz a diferença na sustentabilidade do nosso planeta".