Definidos os jogos das 'meias' da Allianz Cup

Estão definidos os apurados e os jogos das meias-finais da Allianz Cup, depois da vitória do Sporting diante do Tondela, por 2-1 Os leões irão mesmo protagonizar o jogo grande da ronda, já que terão pela frente o Sp. Braga. Quanto ao Benfica irá defrontar o Estoril. Ambos os jogos vão disputar-se no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, nos dias 23 e 24 de janeiro, respetivamente.A final, também marcada para Leiria, joga-se no dia 27.