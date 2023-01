Dois adeptos vão poder dormir no Estádio Municipal de Leiria na véspera da final da Allianz Cup

A Liga Portugal, em parceria com a Emma - The Sleep Company, vai proporcionar uma experiência inesquecível a dois adeptos na final da Allianz Cup: um dos camarotes do Estádio Municipal de Leiria será transformado num quarto, onde os vencedores de um concurso poderão dormir na véspera da final.Segundo comunicado do organismo, os vencedores vão poder "almoçar com antigos profissionais de futebol, conhecer os bastidores do grande palco, tirar fotos com o troféu, estar perto dos jogadores na entrada para o aquecimento e assistir ao jogo acompanhados por amigos ou familiares num espaço privado e exclusivo".Para participar, basta carregar aqui e seguir as intruções.A final da Allianz Cup, recorde-se, joga-se no dia 28 de janeiro pelas 19h45. Arouca-Sporting e FC Porto-Ac. Viseu decidem, nas 'meias', os dois finalistas da competição.