Domingos Paciência e a final da Allianz Cup: «Quando as coisas saem bem, são duas equipas fortes»

Sporting e Sp. Braga apresentam rendimentos semelhantes nesta fase da época, avaliou o antigo treinador dos dois finalistas da Taça da Liga, Domingos Paciência, prevendo "um jogo muito equilibrado" no sábado, em Leiria.

"Não é fácil prever quem poderá ter mais superioridade ou ser mais favorito em função daquilo que as equipas têm apresentado. O Sp. Braga esteve melhor com o Benfica, o Sporting não foi tão bom contra o FC Porto, mas são duas equipas com rendimentos muito iguais nesta altura", analisou o treinador em declarações à agência Lusa.

Segundo Domingos Paciência, apesar de ocupar o primeiro lugar no campeonato e ter esse "mérito", a qualidade de jogo do Sporting, nos últimos tempos, "não tem sido tão evidente".

Por outro lado, defensivamente, o Sp. Braga "consegue ser mais consistente do que o Sporting", mas o desafio poderá ser decidido pela "diferença em termos ofensivos". "Quem for o melhor ataque pode fazer a diferença e tanto o Sp. Braga como o Sporting têm um ataque dinâmico. Quando as coisas saem bem, são duas equipas fortes", comentou.

Domingos Paciência sucedeu a Jorge Jesus no Sp. Braga, em 2009/10, conduzido os arsenalistas ao segundo lugar da Liga NOS e, na época seguinte, à final da Liga Europa, na qual foram batidos pelo FC Porto, por 1-0.

Na época seguinte, rumou ao Sporting, onde foi substituído a meio da época, em fevereiro, por Ricardo Sá Pinto.

À distância de quase uma década, o antigo internacional português acredita que o Sp. Braga, "se mantiver esta estrutura", pode lutar pelo título "a breve prazo".

Nesta época, apesar de o Sporting seguir na liderança, com quatro pontos de vantagem, "é muito difícil prever o que irá acontecer", devido à pandemia de covid-19. "Acho que não é só o resultado desportivo ou a qualidade da equipa que vai determinar o campeão. Atrevo-me a dizer que a equipa que tiver a imunidade mais rápido, se é que ela existe, poderá ser a mais regular", concluiu o técnico, atualmente sem clube.