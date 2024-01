Estoril vence Sporting na Taça Legends

O Estoril venceu a Taça da Liga Legends, derrotando o Sporting no recurso ao desempate através de penáltis (4-2), depois do empate a uma bola no tempo regulamentar. Nas meias-finais, os canarinhos já tinham conseguido ultrapassar o Benfica (tal como na Allianz Cup), com uma vitória por 5-3, enquanto os leões se tinham imposto diante do Sp. Braga, por 3-1, ‘vingando’ a equipa de futebol profissional.

O público que acorreu ao Miniestádio da Fan Zone teve a oportunidade de apreciar o regresso aos "relvados" de algumas antigas estrelas dos 4 semifinalistas da Allianz Cup, que fizeram as delícias dos adeptos e, claro está, levaram muito a sério a competição, porque ninguém gosta de perder... nem a feijões.

Pela manhã, o Sporting começou por derrotar os guerreiros do Minho, com golos de Paulo Sérgio, Lourenço e João Gonçalves, tendo o ‘pé canhão’ de Barroso anotado o tento dos bracarenses.

Na outra meia-final, o Benfica esteve na frente, mas o Estoril deu a cambalhota no placar, numa partida em que Nuno Assis bisou para as águias. Uma curiosidade: ambas as equipas beneficiaram de um autogolo, o que diz bem do momento de forma dos dois conjuntos...

Na grande final, Luís Filipe ainda colocou o Sporting na frente do marcador, mas Kléber conseguiu restabelecer a igualdade para o Estoril. Nos penáltis, os canarinhos foram mais eficazes e sorriram, levando o troféu para casa.



Liga Portugal apoia associações



As associações distritais e regionais receberam, ontem, em Leiria, 20 bolas e um cheque de 2.000 euros durante a quarta edição do Fórum das Associações, evento que contou com a presença da Liga Portugal e representantes da Federação Portuguesa de Futebol. O evento decorreu à margem da final four e voltará a realizar-se no Thinking Football Summit.



Atletas olímpicos disseram presente



Não é todos os dias que é possível correr ao lado de nomes como Francis Obikwelu, Fernanda Ribeiro e Susana Feitor, mas foi o que aconteceu ontem aos participantes da Corrida do Adepto. Aqueles três atletas olímpicos associaram-se a esta que é já uma tradição na final four, correndo lado a lado com os adeptos, e que voltou a juntar várias gerações numa manhã solarenga de inverno.





Carlos Tiago (Run Tejo/Prevent Sprain) venceu a 8ª Corrida do Adepto, prova de 10km que teve lugar na manhã de ontem em Leiria. O atleta dominou a prova, que venceu com o tempo de 33m02s e minuto e meio de avanço sobre os mais diretos perseguidores, César Isidro (34m35s) e Manuel Fonseca (34m36s), da MF Grupo.No setor feminino, o triunfo foi para Kcénia Bougrova (Run Tejo/Prevent Sprain), que completou o percurso em 37m30s. O pódio foi completado por Alexandra Oliveira (38m57s) e Rita Rosa (39m22s).A edição deste ano da Corrida do Adepto arrastou um número recorde de inscritos (1.650), numa iniciativa da Fundação do Futebol e apoio de várias entidades. Os participantes contribuíram para a Rede de Emergência Alimentar com uma doação no ato da inscrição ou no site