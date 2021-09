FC Porto é o primeiro grande a entrar em ação na Allianz CUP: conheça os horários

Para lá de ter dado conta dos horários das próximas rondas da Liga bwin, a Liga Portugal comunicou ainda as marcações das primeiras duas rondas da Allianz CUP, com especial destaque para a segunda jornada, que marcará a entrada em ação dos três grandes, que estão isentos da primeira ronda por causa da participação nas provas europeias.





O primeiro grande a entrar em ação será o FC Porto, com a visita ao reduto do Santa Clara a 26 de outubro, uma terça-feira, pelas 19 horas. No mesmo dia, o Sporting receberá o Famalicão em Alvalade, pelas 21h15. Na quarta-feira será a vez do Benfica jogar, com uma visita a Guimarães para defrontar o Vitória local pelas 19H30Terça-feira, 21 de setembroSC Covilhã – Vitória SC, 20H15 (Sport TV)Quarta-feira, 22 de setembroRio Ave FC – Santa Clara, 19H00 (Sport TV)FC Famalicão – FC Penafiel, 21H15 (Sport TV)Quinta-feira, 23 de setembroFC P. Ferreira – Boavista FC, 20H15 (Sport TV)Terça-feira, 26 de outubroSanta Clara – FC Porto, 19H00 (Sport TV)Sporting CP – FC Famalicão, 21H15 (Sport TV)Quarta-feira, 27 de outubroVitória SC – SL Benfica, 19H30 (Sport TV)Quinta-feira, 28 de outubroSC Braga – FC P. Ferreira, 20H15 (Sport TV)