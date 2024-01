Festa da Allianz Cup começa hoje

Dentro de campo, a Final Four da Allianz Cup começa na próxima terça-feira com o Sp. Braga-Sporting, mas o vasto programa de festas e atividades inicia-se hoje em Leiria, que volta a ser palco da competição. Desde o Estádio Municipal da cidade do Lis até à Fan Zone – que se vai situar perto do recinto principal, no jardim Luís de Camões –, vem aí uma semana de muita animação.

Assim, o vasto programa de iniciativas que vão acontecer durante a fase decisiva da edição de 2024 da Taça da Liga abre hoje com ‘competição’. Nada menos do que o designado Jogo das Estrelas (14h), que vai colocar frente a frente o conjunto dos embaixadores da Liga e uma formação da Sport TV. Isto além do jogo das rádios, que vai opor elementos da Rádio Comercial à Cidade FM. Tudo no mini-estádio da Fan Zone. À noite (21h), o Municipal de Leiria vai acolher o concerto do músico Ivandro.

Os dias 21 e 22 serão assinalados sobretudo com torneios de futebol jovem, além de outras atividades de caráter lúdico e desportivo, sendo que a 23 será tempo de finalmente a bola rolar com a primeira meia-final da Final Four, entre guerreiros e leões (19h45).

A 24, será conhecido o outro finalista da competição que consagra o ‘campeão de inverno’, com o desafio entre Benfica, o maior vencedor da prova e o Estoril, estreante nesta fase (19h45). A festa ganha nova dimensão a 26 com os Record Talks (a partir das 15h), encerrando com a grande jornada prevista para 27: haverá mais futebol, a Corrida do Adepto e, por fim, a grande final da Taça da Liga/Allianz Cup, também com início às 19h45.