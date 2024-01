Final four da Allianz Cup pode ser na Arábia Saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leiria vai receber a final four da Allianz Cup pela última vez este mês e a Liga quer internacionalizar a competição. Rui Caeiro, diretor executivo, assume que o Médio Oriente, a Arábia Saudita em particular, é uma hipótese. "A ambição do Médio Oriente em ter estas competições tem estado a incrementar-se de forma significativa. É objetivo aproveitar essa oportunidade que se está a gerar", sublinhou à Renascença.