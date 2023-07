Helena Pires marcou presença no arranque das competições profissionais em Portugal

SCU Torreense e CD Mafra deram esta sexta-feira o pontapé de saída na época 2023/24, no encontro a contar para a 1.ª fase da Allianz Cup. Presente nesta partida esteve Helena Pires, Diretora Executiva Coordenadora da Liga Portugal, na companhia dos presidentes dos dois emblemas: Bruno Vitorino (Torreense) e José Cristo (Mafra).

"É simbólico que comecemos com um dérbi do Oeste, em ambiente de Fair-Play", destacou Helena Pires, continuando: "Na época passada, através da campanha do '#NãoPara', conseguimos elevar a média de tempo útil de jogo e estamos confiantes de que esse é um caminho inevitável. Para 2023/24 definimos que será a temporada em que os nossos Adeptos estarão no centro das decisões, tal como tem sido referido pelo Presidente Pedro Proença, daí começarmos com um dérbi do Oeste", explicou.





E continuou: "Recentemente anunciámos a redução, em quase 50 por cento, do preço dos bilhetes para esta Allianz Cup e, brevemente, anunciaremos novas campanhas a pensar nos nossos adeptos."