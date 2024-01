Helena Pires sobre a Allianz Cup: «A partir de 2026 vai haver internacionalização»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A realização da Allianz Cup no estrangeiro é um dado adquirido e a confirmação da visibilidade crescente do futebol português. Quem o assegura é Helena Pires. A CEO da Liga Portugal afiança que "a partir de 2026 vai haver internacionalização da competição e isso é fruto daqueles que têm feito trabalho conjunto para que as competições atinjam este patamar".

"Faz todo o sentido, à semelhante do que sucede noutras ligas, fazer a internacionalização, porque é um conceito inovador", garante a dirigente, que definiu a final de ontem, em Leiria, sem clubes grandes como "uma oportunidade e um desafio interessante". "A final é sempre mais uma grande festa, com muitos adeptos e surpresas", concluiu Helena Pires.





Com especial relevância ao longo dos últimos anos, a Allianz Cup tem despertado um interesse crescente também lá por fora. E a demonstração cabal desse cenário é o facto de os direitos televisivos da prova deste ano ter sido vendida para um total de 164 países, de várias latitudes, atestando o ‘apetite’ que o futebol português desperta nos mercados externos.