Já é conhecido o sorteio da Allianz Cup

Já é conhecido o sorteio dos jogos da 1.ª e 2.ª fases da Allianz Cup. Alan, antigo futebolista do Sp. Braga, foi o responsável pela definição do sorteio da 1.ª ronda em que Chaves, Nacional, Feirense e Estoril estão isentos.Jogo 1: Académica-FarenseJogo 2: Leixões-Cova da PiedadeJogo 3: Casa Pia-VilafranquenseJogo 4: UD Oliveirense-MafraJogo 5: Penafiel-Ac. ViseuJogo 6: Sp. Covilhã-Varzim- Feirense-V. Guimarães- Nacional-Chaves- Gil Vicente-Aves- Vencedor do jogo 2-Marítimo- Rio Ave-vencedor do jogo 4- Vencedor do jogo 3-Boavista- V. Setúbal-Moreirense- P. Ferreira-Estoril- Vencedor do jogo 5-Tondela- Belenenses-Santa Clara- Famalicão-Vencedor do jogo 6- Portimonense-Vencedor do jogo 1Sporting, FC Porto, Benfica e Sp, Braga estão isentos.