Já são conhecidos os horários da final four da Allianz Cup

Já são conhecidos os horários das três partidas da final four da Allianz Cup 2023/2024. Assim sendo, a derradeira fase da competição começa no dia 23 de janeiro (uma terça-feira), às 19h45, com um Sp. Braga-Sporting. No dia seguinte, à mesma hora, haverá um Benfica-Estoril, na segunda meia-final da prova. Quanto à final, será disputada a 27 de janeiro (sábado), novamente às 19h45.Todos os encontros serão disputados no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.