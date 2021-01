João Pinheiro nomeado para o Sporting-FC Porto

João Pinheiro foi nomeado esta segunda-feira pelo Conselho de Arbitragem para o Sporting-FC Porto, das meias-finais da Allianz Cup, agendado para as 19h45 de terça-feira, no Estádio Municipal de Leiria.O juiz do encontro vai ter Tiago Costa e Nuno Eiras como assistentes e Manuel Oliveira no papel de quarto árbitro.O videoárbitro (VAR) será Vítor Ferreira, e o assistente (AVAR) João Bessa Silva.