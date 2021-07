Jogos de sábado da Allianz Cup vão passar para domingo para terem público

Os três jogos de sábado da Allianz vão passar para domingo, permitindo assim a presença de público, mais concretamente 33 por cento da lotação. Uma notícia avançada por Record e confirmada depois por Pedro Proença. Estrela da Amadora-Penafiel, Famalicão-Estoril e Sp. Covilhã-Mafra são as partidas da 2.ª eliminatória da prova que estão agendados para esse dia e nosso jornal sabe que existiu uma grande vontade dos emblemas envolvidos em jogar apenas no domingo, de forma a poder contar com espectadores nas bancadas, indo assim de encontro ao que foi decretado hoje pelo Conselho de Ministros.





Como António Costa anunciou esta tarde, os eventos desportivos passarão a ter público a partir de domingo, 1 de agosto, "de acordo com a regra definida pela Direção-Geral da Saúde". Uma decisão que automaticamente permitiu aos jogos agendados para esse dia (Farense-Santa Clara, Arouca-Rio Ave, Casa Pia-V. Guimarães e Boavista-Portimonense) contarem com adeptos mas que deixava ainda de fora as partidas do dia anterior.Ora, esse é um cenário que mudou com esta alteração, ficando apenas o Paços de Ferreira-Gil Vicente, na sexta-feira, ainda à porta fechada. A explicação, aqui, está relacionada com o compromisso europeu dos pacenses, que entram em ação no dia 5 de agosto, para a terceira pré-eliminatória da Conference League.Os clubes e a Liga já estavam precavidos para, a qualquer momento, voltarem a receber adeptos. Comoadiantou, ontem decorreu uma reunião por video-conferência entre o organismo liderado por Pedro Proença e os emblemas profissionais, onde foram acertados os detalhes nesse sentido e esclarecida a norma elaborada a 9 de junho entre a Liga e a DGS.