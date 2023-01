Jorge Costa quer continuar a sonhar: «Não viemos para a festa para sermos o bombo»

Jorge Costa quer encurtar a "diferença gritante" entre o Ac. Viseu e o FC Porto na segunda meia-final da Allianz Cup e acredita que a equipa do escalão secundário tem uma ponta de esperança no embate desta quarta-feira, em Leiria. "Viseu está ao rubro e vamos aproveitar isso. Mas não viemos para a festa para sermos o bombo", afirmou o técnico dos viseenses, que está consciente das "dificuldades" que a equipa vai encontrar."Sabemos que numa maratona como o campeonato, naturalmente o FC Porto chegaria à nossa frente, mas numa prova de sprint, em que tudo se decide em 90 minutos ou pouco mais, tudo pode acontecer e aí temos as nossas hipóteses", afirmou o técnico dos viseenses, na Marinha Grande, antes do último treino de preparação para o jogo com os dragões.O treinador assumiu que a presença na final-four é "uma oportunidade enorme" para o projeto da SAD e que "claramente não era um objetivo". Contudo, tornou-se numa "oportunidade para promover os jogadores", jogar a "um nível que ainda não aconteceu esta época" e, acima de tudo, para fazer "as coisas bem feitas"."Este é um projeto diferente. Passa por tentar estar nas decisões e chamámos do país que em Viseu há talento", sublinhou o antigo capitão do FC Porto, que dirige uma equipa com "muito talento". "Se tivesse 11 'mecos' seria mais difícil as coisas funcionarem. Tenho um misto de jovens talentosos com experiência", afirmou o técnico do Ac. Viseu, que não perde há 20 jogos. Um registo que deixa Jorge Costa orgulhoso e que pode, até, "alertar mais o adversário".