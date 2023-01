Jorge Costa quer cumprimentar Sérgio Conceição apesar das desavenças entre ambos

São públicas as desavenças entre Jorge Costa e Sérgio Conceição, mas o treinador do Ac. Viseu garantiu, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida das meias-finais da Taça da Liga, que pretende cumprimentar o homólogo dos dragões em Leiria."Essa questão não tem a ver com futebol, nem com o jogo de amanhã. Daqui a pouco está a dizer-me que sou mal-educado. Claro que vou cumprimentar o treinador adversário", asseverou o técnico dos viseenses, que reconheceu, ainda, ser "especial" defrontar o FC Porto."Não é a primeira vez que vou defrontar o FC Porto como treinador e até tive jogos bem acesos... Não me importo muito se é 1.ª ou 2.ª Liga, gosto de trabalhar onde sei que as pessoas me querem. Neste momento, sou um treinador feliz e isso é que me move. Tudo o resto não me faz muita mossa. É a primeira vez que disputo uma final four e é uma oportunidade para mim, como treinador, de fazer as coisas bem feitas. Sou portista, nunca o escondi, mas quero muito ganhar o jogo amanhã e nem admito que pensem outra coisa", frisou o técnico.