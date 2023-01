José Francisco Neves: «É onde pomos as fichas todas»

Antigo defesa do Ericeirense e do Mafra, José Francisco Neves viveu "várias fases" da paixão pelo futebol. "A primeira foi quando pensava que ia ser jogador e até jogava com o número 3 do Humberto Coelho... Depois, quando tenho uma paixão grande pelo nosso clube e, ainda, a paixão do futebol só pelo futebol. Agora vivo este momento de estar ao pé destas pessoas que nos deram muitas alegrias com a camisola vermelha [da Seleção] e que insultei muitas vezes quando jogavam com outras camisolas", reconhece o membro do Comité Executivo da Allianz Portugal, revelando que o investimento na Taça da Liga é o "principal momento de divulgação da marca". "É onde pomos as fichas todas. Ainda me lembro de quando era discutida a sua existência. E foi a Liga Portugal, e acredito que com a ajuda da Allianz, a tê-la transformado numa competição cada vez mais importante e que todos querem ganhar", diz, focando o desejo de continuar a impulsionar a prova.

"Gostamos de fazer parte da solução, isso acontece com a Liga Portugal e com todas as parcerias em que estamos envolvidos. Para nós, só faz sentido participar em parcerias se pudermos ser uma parte delas e não apenas uns contribuintes líquidos de dinheiro. Se a Liga nos mostrar que este é o modelo competitivo que interessa ao futebol, estaremos envolvidos", assegura José Francisco Neves, que, quanto às próximas edições, não tem dúvidas: "Se me derem a escolher entre fazer a final four em Portugal ou fora, prefiro em Portugal."