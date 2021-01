José Peseiro de olho no Sporting-Sp. Braga: «Duas equipas vão estar no seu melhor momento»

José Peseiro considera que não há favoritos para sábado, na final da Taça da Liga entre Sporting de Braga e Sporting, as duas únicas equipas que repetiu como treinador, como frisou à agência Lusa.

"Acho que há uma quota [de possibilidade de vencer] muito igual para as duas equipas. Penso que será um bom jogo, ambas as equipas têm qualidade, por isso eliminaram FC Porto e Benfica, e antevejo uma final disputada, com nível, em função do que é a qualidade dos seus jogadores e dos seus treinadores", mas "em que é muito imprevisível dizer quem é favorito", disse.

O Sporting terá mais um dia descanso, porque jogou na terça-feira (vitória por 2-1 sobre o FC Porto), e os bracarenses apenas na quarta-feira (mesmo resultado diante do Benfica), mas, para José Peseiro, numa final, isso "não é tão relevante assim".

"Já vimos noutras finais a equipa com três dias de descanso vencer a que tinha quatro dias. Quem está numa final, está extremamente motivado. Claro que não é a mesma coisa, cientificamente não é, mas o Braga vai fazer tudo para ter os jogadores recuperados e não será isso que vai fazer a diferença, até porque não há prolongamento, decide-se em penáltis [se o jogo terminar empatado no final dos 90 minutos]", disse.

Segundo o técnico, "as duas equipas vão estar no seu melhor momento, motivadas e confiantes por estarem na final", e "o que vai fazer a diferença é a qualidade do jogo, a equipa que errar menos, a que está mais concentrada, porque um jogo destes pode decidir-se no pormenor, como nos jogos das meias-finais".

José Peseiro vincou a ideia de que Sporting de Braga e Sporting "são dois projetos diferentes", o que se reflete em "duas formas diferenciadas de jogar".

O Sporting de Braga com um projeto "a ser desenvolvido já há alguns anos", uma "equipa que ganhou o ano passado a Taça da Liga, tem jogadores mais experientes, com uma média de idades superior".

Já o Sporting, "é um projeto novo, com um treinador novo, mas que também já ganhou esta competição, com jogadores de qualidade, também tem alguns jogadores com experiência, mas o Braga terá mais e é um projeto com mais tempo e mais solidificado", explicou.

"A verdade é que o Sporting está em primeiro lugar, com quatro pontos de vantagem [sobre FC Porto e Benfica] e já ganhou por 2-0 ao Braga esta época. Também me colocaram essa questão, que o FC Porto teria mais experiência que o Sporting, mas eu disse que são mais jovens, mas há irreverência e há a confiança que acumularam. São uma equipa muito bem orientada, com qualidade e que está a construir o seu caminho", disse.

O atual selecionador venezuelano diz não torcer por nenhuma equipa e notou que ficará "satisfeito e triste" qualquer que seja o resultado. "O Braga e o Sporting foram as duas únicas equipas que repeti a treinar, em que tive sucesso - ganhei uma Taça da Liga [Sporting de Braga] e fui a uma final da Taça UEFA e estive quase a ser campeão [Sporting] - e algum insucesso, também por não continuar como gostaria. São duas equipas que tive uma grande honra e satisfação em treinar, estão na minha história e marcam muito o meu trajeto", finalizou.